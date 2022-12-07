Военнослужащие в Беларуси смогут бесплатно получить в собственность арендное жилье после 25 лет службы

Белорусские военнослужащие смогут бесплатно получить в собственность арендное жилье после 25 лет службы. Таков итог совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам обеспечения жильем военнослужащих и приравненных к ним лиц, рассказал журналистам вице-премьер Анатолий Сивак.

"Мы пришли к пониманию, что наиболее приемлемый вариант обеспечения жильем военнослужащих - строительство арендного жилья с последующей передачей в собственность. Обсуждались несколько вариантов, через сколько лет. Вариант по поводу собственности - 25 лет, календарный срок службы. Человек может принять решение и это арендное жилье получить в собственность бесплатно. Это основной посыл, который сегодня был одобрен. Исходить мы будем из этого. До 1 января будет подготовлен нормативный акт, который будет этот механизм описывать - как передать в собственность жилье", - рассказал Анатолий Сивак.

Вице-премьер отметил, что в настоящее время есть разные формы решения жилищного вопроса для военнослужащих и приравненных к ним лиц. Есть возможность строительства жилья с господдержкой. Второй вариант - получить арендное жилье. В основном оно в коммунальной собственности, но есть и фонд арендного жилья в республиканской собственности. Есть также возможность снимать жилье, получая при этом компенсацию из бюджета. "Это там, где не сразу получается обеспечить, потому что нет свободного жилья", - пояснил Анатолий Сивак.

Основной вопрос, который обсуждался на совещании - что делать дальше. "Было два варианта. Один вариант был, что нужно изменить условия господдержки, сделать ее более привлекательной. И второй вариант - строить арендное жилье и дать возможность это жилье выкупить или получить в собственность бесплатно", - рассказал вице-премьер.

При этом учитывались как экономические, так и организационные аспекты. "Если улучшать господдержку, то мы понимаем, что люди в погонах - это люди, которые постоянно перемещаются. То есть они не привязаны к одному месту службы. И в этом случае да, человек построит жилье в определенном населенном пункте, но все равно служба требует перемещения, и фактически необходимо решать вопрос через то же арендное жилье или наем с компенсацией. То есть двойные расходы и для государства, и определенные неудобства для людей. Это что касается организационного вопроса, - пояснил Анатолий Сивак. - Что касается финансового, то тоже нужно оценить и стоимость для государства арендной квартиры. Можно оценить стоимость арендной квартиры для человека, потому что он платит арендную плату. То же самое можно оценить господдержку".

После всех подсчетов пришли к выводу, что для государства цена вопроса в любом случае примерно одинаковая, а для человека значительно выгоднее схема с арендным жильем. "Сегодняшние условия, если взять двухкомнатную квартиру, равнозначны для государства, но не равнозначны для человека. Человек все равно при господдержке платит гораздо больше, чем если бы он получил эту арендную квартиру в собственность бесплатно при определенной выслуге лет", - сказал вице-премьер.

Сколько будут строить арендного жилья

По словам Анатолия Сивака, увеличение объемов строительства арендного жилья спланировали, не дожидаясь указа и итогов совещания, ведь в любом случае выработанный механизм имеет отложенное действие: "Надо жилье сначала построить. Фактически эту работу уже проделали. И в свои планы по строительству арендного жилья включаем эти объемы. По расчету, около 700 тыс. кв.м жилья сегодня необходимо для людей в погонах".

В планах правительства построить соответствующие объемы в течение 2023 года и первой половины 2024-го. Планы действительно впечатляют, ведь за последние несколько лет объемы строительства арендного жилья для военнослужащих были в разы меньше.

"Мы думаем, что количество людей, которые обратятся за получением арендного жилья, когда увидят указ, конечно увеличится. Но сегодня это 9 тыс. 830 человек - те люди, которые изъявили желание во всех "ведомствах в погонах" получить арендное жилье. Мы ставим себе задачу обеспечить арендным жильем вот это количество людей за этот период времени. Дальше у нас в планах, чтобы обеспечивать в течение двух лет с момента обращения. Там у нас прогнозируется, что количество будет гораздо меньше", - отметил Анатолий Сивак.

Где будут строить такое жилье

Вице-премьер подчеркнул, что речь не идет о строительстве военных городков. "Мы в правительстве называем это строительством квартир. Это означает, что квартиры для людей в погонах будут строиться в тех домах, где строится жилье и для других категорий граждан", - сказал он.

То есть возводиться арендное жилье будет повсеместно в любых городах и даже сельской местности. "Там, где есть потребность, будут строиться такие квартиры. Не исключено, что и в сельской местности", - заявил Анатолий Сивак.

Можно ли будет получить бесплатно квартиру тем, у кого уже подходит срок выслуги

Четкого ответа на этот вопрос вице-премьер не дал. Эта тема еще в стадии проработки. Тем более что на уровне ведомств существуют разные подходы.

"У меня есть определенное мнение по этому вопросу. В правительстве тоже оно выработано. Это существенный вопрос, очень важный. Безусловно, я не хотел бы опережать события. Это тоже связано с определенными процессами. Мы собрали данные: и сколько человек, у кого наступает это время, скажем, в этом году. В Минобороны свои подходы, в МВД свои. И нужно выйти на документ, который будет для всех приемлем. Я сейчас не могу сказать, что в Минобороны будет такой подход, а там мы немножко его изменим. Поэтому в период согласования нормативного акта этому вопросу мы уделим наибольшее внимание", - сказал Анатолий Сивак.

"Здесь прозвучали сегодня мнения (во время совещания у Президента. - Прим. БЕЛТА), об этом тоже говорили. Но я не хотел бы опережать события", - добавил он.

Будет ли жилье передаваться в собственность по последнему месту службы или будет выбор

"Речь идет о той квартире, в которой вы на этот момент проживаете. Вы можете и не обращаться за тем, чтобы эту квартиру получить в собственность. У нас еще рассматривается вопрос: 20 лет (выслуги. - Прим. БЕЛТА) - ее можно выкупить по оценочной стоимости. И такое право. Но в той квартире, в которой вы проживаете в этот момент, когда у вас наступило это право, вы и заявляете, что хотите это право реализовать", - ответил на вопрос Анатолий Сивак.

При этом он уточнил, что арендные квартиры будут находиться в распоряжении соответствующих ведомств, и уже на уровне кадровых служб, исходя из конкретной ситуации, можно будет решать соответствующие вопросы в части месторасположения бесплатно передаваемой квартиры.

Сохранится ли действующий механизм господдержки при строительстве собственного жилья

"Все сохраняется. Человек может жить в арендной квартире в одном населенном пункте, а строить собственность в другом", - заявил Анатолий Сивак.

Всего на начало октября текущего года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту службы в государственных органах состояли 33,2 тыс. военнослужащих. Из них 15,3 тыс. состоят на учете более 5 лет. Около 9,8 тыс. военнослужащих на сегодняшний день претендуют на получение арендного жилья.