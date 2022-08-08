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Общество

Военнослужащие 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка постели детский оздоровительный лагерь «Мечта»

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Военнослужащие 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка постели детский оздоровительный лагерь «Мечта»

Военнослужащие 83-го отдельного инженерно-аэродромного ордена Красной Звезды полка постели детский оздоровительный лагерь "Мечта", в ходе которого рассказали детям про Вооружённые Силы Республики Беларусь, их структуру, предназначение и оснащение.

Ребята попробовали свои силы в сборке-разборке автомата, примерили на себя бронежилеты и узнали о видах и характеристиках мин.

Кульминацией мероприятия стала военно-спортивная эстафета, где 4 отряда состязались друг с другом за звание лучшего. Элементы эстафеты включали в себя: бег в мешках по импровизированному минному полю, изготовка для стрельбы из автомата, оказание первой медицинской помощи, разгадывание секретного шифра.

Финальным элементом эстафеты стал захват боевого знамени противника. Итогом игры стала решительная победа команды «Бригантина».

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