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Армия

Военнослужащие 147 зенитного ракетного полка побывали на экскурсии в Военной Академии Республики Беларусь

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Военнослужащие 147 зенитного ракетного полка побывали на экскурсии в Военной Академии Республики Беларусь

29-30 октября военнослужащие 147 зенитного ракетного полка и кадеты класса военно-патриотической направленности школы №27 посетили Военную Академию Республики Беларусь на День открытых дверей.
Ребята  смогли более детально ознакомиться с условиями  поступления в главную кузнецу военных кадров, посетить выставку техники и оружия, по традиции, отведать "солдатской каши" с чаем.

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