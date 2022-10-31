Военнослужащие 147 зенитного ракетного полка побывали на экскурсии в Военной Академии Республики Беларусь
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29-30 октября военнослужащие 147 зенитного ракетного полка и кадеты класса военно-патриотической направленности школы №27 посетили Военную Академию Республики Беларусь на День открытых дверей.
Ребята смогли более детально ознакомиться с условиями поступления в главную кузнецу военных кадров, посетить выставку техники и оружия, по традиции, отведать "солдатской каши" с чаем.
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