Военнослужащие 147 зенитного ракетного полка готовят поздравления для самых близких
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Приближается светлый праздник, который побуждает в каждом из нас нежные чувства к самому важному человеку на свете – маме. Именно в эти дни мы выражаем слова признательности и благодарности дорогим нашим мамам. Не стали исключением и военнослужащие 147 зенитного ракетного полка.
Чтобы поздравить своих матерей солдаты и сержанты срочной военной службы подписывают праздничные открытки и пишут письма на свою малую Родину. А уже совсем скоро матери военнослужащих, образцово исполняющих свой воинский долг, посетят с экскурсией воинскую часть, примут поздравления от командования и своих защитников.
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