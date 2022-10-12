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Фотофакт

Военнослужащие 147 зенитного ракетного полка готовят поздравления для самых близких

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Военнослужащие 147 зенитного ракетного полка готовят поздравления для самых близких

Приближается светлый праздник, который побуждает в каждом из нас нежные чувства к самому важному человеку на свете – маме. Именно в эти дни мы выражаем слова признательности и благодарности дорогим нашим мамам. Не стали исключением и военнослужащие 147 зенитного ракетного полка.

Чтобы поздравить своих матерей солдаты и сержанты срочной военной службы подписывают праздничные открытки и пишут письма на свою малую Родину. А уже совсем скоро матери военнослужащих, образцово исполняющих свой воинский долг, посетят с экскурсией воинскую часть, примут поздравления от командования и своих защитников.

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