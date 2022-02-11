Военнообязанные запаса прибыли в 83-й отдельный инженерно-аэродромный полк

В течение этого месяца военнообязанные запаса будут проходить подготовку по освоению новой военно-учетной специальности на должности командиров отделений и командиров взводов, изучать новые образцы вооружения и военной техники.

Напомним, что военные сборы – это вид воинской службы при котором военнообязанные проходят подготовку для назначения их на высшие воинские должности, совершенствуют знания в военной области и осваивают новые виды вооружения и военной техники, а также участвуют в мероприятиях по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей, военных комиссариатов, иных организаций Вооруженных Сил, а также других воинских формирований.

Основная цель сборов – поддержание боевой и мобилизационной готовности, восстановление ранее приобретенных навыков.

Гражданам, призванным на сборы, по месту их работы предоставляются гарантии и компенсации, установленные законодательством о труде Республики Беларусь.

Некоторые из прибывших военнообязанных приняли Военную присягу: церемония состоялась в штабе воинской части. Офицеры произнесли заветные слова и дали торжественное обещание на верность Родине.

На следующий день заместитель командира сводного подразделения майор Балецкий вручил им памятные фотографии и ещё раз поздравил с принятием Военной присяги.