Военнообязанные бобруйчане отправились на сборы

Более 40 военнообязанных старше 30-ти лет отправились в пункт постоянной дислокации, расположенный под Бобруйском, для прохождения военных сборов. В понедельник туда прибудут еще столько же человек.

Военнообязанные запаса пробудут там до 18 декабря. Их задача – восстановить навыки по воинским специальностям, которые они получили за годы срочной службы, и приобрести новые.