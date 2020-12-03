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Общество

Военнообязанные бобруйчане отправились на сборы

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Военнообязанные бобруйчане отправились на сборы

Более 40 военнообязанных старше 30-ти лет отправились в пункт постоянной дислокации, расположенный под Бобруйском, для прохождения военных сборов. В понедельник туда прибудут еще столько же человек.

Военнообязанные запаса пробудут там до 18 декабря. Их задача – восстановить навыки по воинским специальностям, которые они получили за годы срочной службы, и приобрести новые.

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