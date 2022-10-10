Военной драмой «Весенний день 30 апреля» завершились гастроли Калужского ТЮЗа

За время гастрольного пребывания гости выступили на бобруйской сцене пять раз, показав три постановки: дважды сказку «Иван Царевич и Серый волк», один раз драму «Пиковая дама» и дважды военную драму «Весенний день 30 апреля».

Военно-патриотическая и нравственно-гуманистическая тематика этого спектакля актуальна всегда. Также она тесно связана с объявленным в Беларуси Годом исторической памяти. Сюжет таков: последние дни Великой Отечественной войны… 30 апреля 1945 в Берлине война жестоко сталкивает пацанов – 15-летнего солдата Красной Армии и его ровесников – растерянных бойцов разгромленного «гитлерюгенда». В подвал полуразрушенного берлинского особняка, на первом этаже которого устроился советский госпиталь, проникают немецкие подростки с автоматами. Несмотря на испуг, они решают взорвать госпиталь противника. Но попавший к ним в плен молодой советский солдат разделяет с ними всю опасность сохранения равновесия между Жизнью и Смертью, между Светом и Тьмой. Можно ли пожалеть врага, можно ли быть человечным на войне? У каждого свой выбор, но все детали события вдруг складываются в историю о том, как можно остаться человеком, когда все обстоятельства против тебя…

Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора Чабана.