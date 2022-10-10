Военной драмой «Весенний день 30 апреля» завершились гастроли Калужского ТЮЗа
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Вечером 10 октября в Могилевском областном театре имени В.И. Дунина-Марцинкевича состоялось закрытие гастролей Калужского областного театра юного зрителя. Бобруйскому зрителю на прощание показали военную драму «Весенний день 30 апреля».
За время гастрольного пребывания гости выступили на бобруйской сцене пять раз, показав три постановки: дважды сказку «Иван Царевич и Серый волк», один раз драму «Пиковая дама» и дважды военную драму «Весенний день 30 апреля».
Военно-патриотическая и нравственно-гуманистическая тематика этого спектакля актуальна всегда. Также она тесно связана с объявленным в Беларуси Годом исторической памяти. Сюжет таков: последние дни Великой Отечественной войны… 30 апреля 1945 в Берлине война жестоко сталкивает пацанов – 15-летнего солдата Красной Армии и его ровесников – растерянных бойцов разгромленного «гитлерюгенда». В подвал полуразрушенного берлинского особняка, на первом этаже которого устроился советский госпиталь, проникают немецкие подростки с автоматами. Несмотря на испуг, они решают взорвать госпиталь противника. Но попавший к ним в плен молодой советский солдат разделяет с ними всю опасность сохранения равновесия между Жизнью и Смертью, между Светом и Тьмой. Можно ли пожалеть врага, можно ли быть человечным на войне? У каждого свой выбор, но все детали события вдруг складываются в историю о том, как можно остаться человеком, когда все обстоятельства против тебя…
Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора Чабана.
В бобруйском театре продолжают экспонироваться выставки «Наследники Великой Победы», «Мая зямля», страницы книги Михаила Шиманского «Беларусь у нас одна» и детский художественный календарь на 2023 год, приуроченные к Году исторической памяти, торжественное открытие которых состоялось 8 октября.