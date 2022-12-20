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Военно-патриотический клуб «Зубр» отпраздновал первый год со дня основания (обновлено)

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Военно-патриотический клуб «Зубр» отпраздновал первый год со дня основания (обновлено)

17 декабря в войсковой части 5527 отпраздновали первый год со дня основания военно-патриотического клуба «Зубр». На торжественном мероприятии в ряды будущих защитников Родины приняли еще 14 воспитанников.

«Год назад они пришли, здесь каждый был сам по себе. Разрозненные смотрели с удивлением: что это, как это? Непонятно было. А сейчас их можно назвать сплоченным подразделением войсковой части 5527. Способным и стремящимся совершенствовать свои навыки, знания, умения. Им все интересно», – отметил во время мероприятия командир войсковой части Сергей Зайко.

Военно-патриотический клуб «Зубр» был основан в декабре 2021 года. Он функционирует на базе воинской части 5527 внутренних войск МВД Республики Беларусь (в 5-ом отдельном специальном милицейском батальоне).

Как это было, смотрите в полном фоторепортаже Виктора ЧАБАНА ниже.

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