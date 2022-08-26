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Общество

Военно-патриотический клуб для подростков откроется в Костюковичах

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Военно-патриотический клуб для подростков откроется в Костюковичах

В Костюковичах откроется военно-патриотический клуб для подростков. Об этом во время августовской педагогической конференции в Могилеве сообщил начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Андрей Заблоцкий.

"В летний период этого года по сравнению с прошлым в профильных оздоровительных лагерях на базе воинских частей отдохнули более чем в два раза больше детей: 298 подростков против 133 в 2021 году, - сказал Андрей Заблоцкий. - Участниками профильных лагерей стали в том числе и трудные подростки. Это особенно актуально в настоящее время, учитывая рост подростковой преступности на 36,5%, а также степень вовлечения несовершеннолетних в наркопреступления".

Начальник управления обратил внимание на то, что продолжится создание военно-патриотических клубов на базе воинских частей. Сегодня в области их действует только три - в Могилеве, Бобруйске и Осиповичах. В сентябре планируется открыть еще один клуб в Костюковичах. Задача для остальных регионов - активнее подключиться к данной работе. Тем более растет интерес подростков к участию в таких клубах.

"Отдых в лагерях на базе воинских частей, вовлечение юношей в деятельность военно-патриотических клубов даст учащимся уроки мужества, поможет осмыслить свое поведение, обрести правильные жизненные цели", - заключил он.

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