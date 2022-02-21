Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

ПроисшествияФоторепортажи

Водителю не уступили. Volkswagen «влетел» в турникетное ограждение на улице Минской

80 0

Водителю не уступили. Volkswagen «влетел» в турникетное ограждение на улице Минской

В воскресенье, 20 февраля, ориентировочно в 13.45 водитель, управляя автомобилем SKODA, при совершении левого поворота на улицу Минскую не уступил дорогу автомобилю Volkswagen, двигавшемуся по улице Крылова. Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Бобруйского горисполкома Александра Адотик.

В результате дорожно-транспортного происшествия обоим транспортным средствам были причинены механические повреждения, снесено турникетное ограждение.

По факту ДТП проводится проверка.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »