Водителю не уступили. Volkswagen «влетел» в турникетное ограждение на улице Минской
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В воскресенье, 20 февраля, ориентировочно в 13.45 водитель, управляя автомобилем SKODA, при совершении левого поворота на улицу Минскую не уступил дорогу автомобилю Volkswagen, двигавшемуся по улице Крылова. Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Бобруйского горисполкома Александра Адотик.
В результате дорожно-транспортного происшествия обоим транспортным средствам были причинены механические повреждения, снесено турникетное ограждение.
По факту ДТП проводится проверка.
Виктор ЧАБАН. Фото автора.
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