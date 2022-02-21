Водителю не уступили. Volkswagen «влетел» в турникетное ограждение на улице Минской

В воскресенье, 20 февраля, ориентировочно в 13.45 водитель, управляя автомобилем SKODA, при совершении левого поворота на улицу Минскую не уступил дорогу автомобилю Volkswagen, двигавшемуся по улице Крылова. Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД Бобруйского горисполкома Александра Адотик.

В результате дорожно-транспортного происшествия обоим транспортным средствам были причинены механические повреждения, снесено турникетное ограждение.

По факту ДТП проводится проверка.