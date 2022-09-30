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Водители и пешеходы, будьте бдительны

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Водители и пешеходы, будьте бдительны

В связи с увеличением в республике количества дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения и наступлением осенне-зимнего периода ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома просит граждан обратить особое внимание на необходимость информирования УВД по номеру 102, о нахождении на дороге пешеходов, велосипедистов, находящихся в состоянии опьянения, либо создающих своим поведением предпосылки к совершению ДТП, с целью их своевременного изъятия с проезжей части дороги. ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома.

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