Водители и пешеходы, будьте бдительны

В связи с увеличением в республике количества дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения и наступлением осенне-зимнего периода ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома просит граждан обратить особое внимание на необходимость информирования УВД по номеру 102, о нахождении на дороге пешеходов, велосипедистов, находящихся в состоянии опьянения, либо создающих своим поведением предпосылки к совершению ДТП, с целью их своевременного изъятия с проезжей части дороги. ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома.