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Происшествия

Водитель во время обгона выехал на встречную полосу через двойную сплошную. Его быстро нашли

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Водитель во время обгона выехал на встречную полосу через двойную сплошную. Его быстро нашли

В сети Интернет появился видеоролик о том, как в Бобруйске автомобиль Ауди А4 нарушил Правила дорожного движения, выехав на встречную полосу для осуществления обгона.

Сотрудниками ГАИ был установлен и привлечен к административной ответственности 52-летний водитель – житель Бобруйского района.

За совершение обгона на нарушителя составлен административный протокол, который предусматривает лишение прав до одного года и штраф до 10 базовых величин.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения требования дорожной разметки.

Будьте внимательны и не нарушайте Правила дорожного движения.

ОАиП ГАИ УВД

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