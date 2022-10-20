Водитель во время обгона выехал на встречную полосу через двойную сплошную. Его быстро нашли
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В сети Интернет появился видеоролик о том, как в Бобруйске автомобиль Ауди А4 нарушил Правила дорожного движения, выехав на встречную полосу для осуществления обгона.
Сотрудниками ГАИ был установлен и привлечен к административной ответственности 52-летний водитель – житель Бобруйского района.
За совершение обгона на нарушителя составлен административный протокол, который предусматривает лишение прав до одного года и штраф до 10 базовых величин.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения требования дорожной разметки.
Будьте внимательны и не нарушайте Правила дорожного движения.
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