Водитель такси из Бобруйска распространял наркотики в Минске

Оперативники наркоконтроля Первомайского РУВД столицы при силовой поддержке ОМОН задержали двоих наркокурьеров 28 и 29 лет. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В сделанных ими закладках оперативники обнаружили особо опасное психотропное вещество мефедрон. Несколько разовых доз гашиша и мефедрона были также обнаружены в салоне такси и в холодильнике по месту жительства 29-летнего задержанного. Общий вес изъятого наркотика составил свыше 40 г", - рассказали в ГУВД.

Как стало известно, мужчины приехали в столицу из Бобруйска. В Минске младший трудоустроился таксистом, старший - водителем погрузчика в сети магазинов. Молодые люди, став наркозакладчиками, забирали крупные партии психотропа, фасовали на мелкие и оставляли в тайниках на территории Минска.

Ранее мужчины к уголовной ответственности не привлекались. Следователи дали их действиям правовую оценку и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.