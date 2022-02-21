Водитель с 3 промилле алкоголя в крови перевозил 12 литров спирта
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12 февраля в Бобруйске сотрудники ГАИ остановили автомобиль Ford, которым управлял 43-летний местный житель. Освидетельствование мужчины показало наличие 2,99 промилле алкоголя. Автомобиль поставлен на штрафстоянку.
При осмотре иномарки было обнаружено 12-литров спирта. По данному факту проводится проверка.
По итогу, на водителя составлено два административных протокола. Следует отметить, что водительского удостоверения бобруйчанин лишен с 2018 года за пьяную езду.
Напоминаем, что нетрезвое вождение транспортом обернется для водителя штрафом до 200 базовых величин, а также лишением прав на срок до 5 лет. Необходимо помнить, что такие участники дорожного движения представляют большую опасность как для себя, так и для других.
ОАиП ГАИ УВД
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