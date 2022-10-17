Водитель погиб в Осиповичском районе
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В Осиповичском районе погиб водитель. ДТП произошло 16 октября около 10.30 вблизи поселка Сосновый.
Как сообщили в УВД облисполкома, 49-летний водитель Audi А6 не справился с управлением, иномарка съехала в кювет и опрокинулась.
- Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - отметили в ведомстве. - На момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.
По данному факту проводится проверка.
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