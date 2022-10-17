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Происшествия

Водитель погиб в Осиповичском районе

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Водитель погиб в Осиповичском районе

В Осиповичском районе погиб водитель. ДТП произошло 16 октября около 10.30 вблизи поселка Сосновый.

Как сообщили в УВД облисполкома, 49-летний водитель Audi А6 не справился с управлением, иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

- Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - отметили в ведомстве. - На момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.

По данному факту проводится проверка.

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