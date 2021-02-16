Водитель поблагодарил сотрудников ГАИ Бобруйска за оперативную помощь

Вечером в начале февраля наряд ГАИ УВД Бобруйского горисполкома, несший службу по охране правопорядка на дорогах города Бобруйска, обратил внимание на автомашину, стоящую на обочине и мечущегося рядом молодого мужчину.

Инспекторы ДПС ГАИ остановились, чтобы понять, что случилось. Как выяснилось из разговора с водителем, в машине закончилось топливо, а добираться домой надо в Бобруйский район. В автомобиле в качестве пассажира находился ребенок.

Сотрудники ГАИ быстро оценили ситуацию и приняли правильное решение. Для начала они пересадили мальчика в теплый служебный автомобиль. Второй инспектор ГАИ поехал вместе с водителем иномарки на автозаправочную станцию, где было приобретено топливо. Но машина гражданина все равно не заводилась. Пришлось отбуксировать её в отдел ГАИ УВД.

Больше всего водитель, Сергей Федорович, переживал за маленького сынишку, ведь на улице не лето. После он выразил огромную благодарность наряду ДПС ГАИ за оказанную помощь, за то, что не оставили их с сыном в тяжелой ситуации.