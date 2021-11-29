Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Водитель на Гагарина сбил женщину, после отвез в больницу

28 0

Водитель на Гагарина сбил женщину, после отвез в больницу

27 ноября в 08:10 на улице Гагарина 38-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Granta, в районе дома 4 совершил наезд на 46-летнюю бобруйчанку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

После чего водитель отвёз пострадавшую в больницу.
Женщина с травмами госпитализирована.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »