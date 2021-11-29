Водитель на Гагарина сбил женщину, после отвез в больницу
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27 ноября в 08:10 на улице Гагарина 38-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Granta, в районе дома 4 совершил наезд на 46-летнюю бобруйчанку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.
После чего водитель отвёз пострадавшую в больницу.
Женщина с травмами госпитализирована.
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