Водитель на Гагарина сбил женщину, после отвез в больницу

27 ноября в 08:10 на улице Гагарина 38-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Granta, в районе дома 4 совершил наезд на 46-летнюю бобруйчанку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

После чего водитель отвёз пострадавшую в больницу.

Женщина с травмами госпитализирована.