Водитель и пассажир легковушки пострадали при столкновении с трактором в Могилевском районе

В Могилевском районе при столкновении с трактором пострадали водитель и пассажир BMW. Об этом сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 20 сентября около 20.30 вблизи д.Сумароково. 25-летний водитель BMW столкнулся с двигавшимся впереди трактором, за рулем которого был 49-летний мужчина. В результате ДТП водитель иномарки и его 24-летний пассажир с травмами госпитализированы, у легкового автомобиля значительные механические повреждения.

На момент ДТП световые приборы на тракторе были исправны, а также дополнительно нанесены световозвращающие ленты. По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки.-