Водитель грузовика уснул за рулем, погибли два человека: следователи рассказали подробности осеннего ДТП

Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела о ДТП вблизи деревни Ясень Осиповичского района, в результате которого погибли 2 человека.

По данным следствия, днем 7 октября 43-летний минчанин, двигаясь на грузовом спецфургоне рефрижераторе SCANIA по автодороге Минск-Гомель, выехал на обочину, где совершил наезд на 2 мужчин, которые ремонтировали неисправный микроавтобус FIAT, обозначенный аварийной световой сигнализацией.



В результате наезда мужчины от полученных травм скончались на месте.

Установлено, что незадолго до произошедшего 37-летний водитель микроавтобуса остановился на обочине, чтобы заменить колесо. Вместе с ним находился 33-летний пассажир.



В ходе допроса обвиняемый рассказал, что уснул во время движения, в связи с чем не контролировал дорожную обстановку, что и привело к трагедии.

При изучении личности водителя грузовика установлено, что ранее мужчина не судим, однако 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.



Комплекс следственных и процессуальных действий по уголовному делу завершен. Следователем допрошены обвиняемый и свидетели, проведен комплекс судебных экспертиз, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела.

Действия 43-летнего минчанина квалифицированы по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Могилевской области

Татьяна Старосотникова