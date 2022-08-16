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Профилактика

Водитель DAF погиб в ДТП в Бобруйском районе

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Водитель DAF погиб в ДТП в Бобруйском районе

Водитель DAF погиб в аварии в Бобруйском районе. ДТП произошло 16 августа около 4 часов утра в д.Слободка.

Как сообщили в УВД облисполкома, 49-летний водитель грузового автомобиля DAF в составе с полуприцепом проигнорировал требования дорожных знаков о проведении ремонтных работ, протаранил бетонные ограждения и совершил столкновение со стоящим автомобилем MAZ в составе с полуприцепом.

- В результате ДТП водитель DAF от полученных травм скончался на месте. По предварительной информации водитель DAF уснул за рулём. По факту произошедшего проводится проверка, - отметили в УВД облисполкома.

 

mogilevnews.by

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