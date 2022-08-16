Водитель DAF погиб в ДТП в Бобруйском районе
187 0
Водитель DAF погиб в аварии в Бобруйском районе. ДТП произошло 16 августа около 4 часов утра в д.Слободка.
Как сообщили в УВД облисполкома, 49-летний водитель грузового автомобиля DAF в составе с полуприцепом проигнорировал требования дорожных знаков о проведении ремонтных работ, протаранил бетонные ограждения и совершил столкновение со стоящим автомобилем MAZ в составе с полуприцепом.
- В результате ДТП водитель DAF от полученных травм скончался на месте. По предварительной информации водитель DAF уснул за рулём. По факту произошедшего проводится проверка, - отметили в УВД облисполкома.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Республиканская профилактическая акция «В центре внимания – дети!» пройдёт в Могилевской области
-
Водитель DAF погиб в ДТП в Бобруйском районе
-
Как будут работать мобильные датчики контроля скорости с 16 августа
-
Безопасный отдых на пляже
-
Зеленый лабиринт. Советы МЧС при посещении лесов