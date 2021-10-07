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Происшествия

Водитель Audi погиб в результате ДТП в Бобруйске. Видео

mogilevnews 188 0

Водитель Audi погиб в результате ДТП в Бобруйске. Видео

6 октября в 15:40 58-летний бобруйчанин, управляя автомобилем Audi 80 по улице Энергетиков, проезжая перекресток с улицей Батова, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где иномарка врезалась в заборное ограждение и опрокинулась, сообщает Mogilevnews со ссылкой на пресс-службу УВД Могилевского облисполкома.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.

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