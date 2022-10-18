Во время телеконференции в Бобруйске обсудили развитие внешнеторгового сотрудничества с российским Рыбинском

14 октября в Бобруйском городском исполнительном комитете состоялась телеконференция с российским городом-побратимом Рыбинском Ярославской области.

Информация! К слову, 16 сентября 2022 года во время визита в Бобруйск официальной делегации Рыбинска было подписано соглашение о сотрудничестве между городами. Гости посетили предприятия и организации Бобруйска. Уже тогда были достигнуты предварительные договоренности о развитии сотрудничества и об организации поставок продукции наших предприятий на рынок Российской Федерации.

Во время видеовстречи обсуждали развитие внешнеторгового сотрудничества. Стороны презентовали друг другу экспортные возможности организаций-производителей продукции.

В разговоре от Бобруйска участвовали представители исполнительной власти: Ольга Жук, заместитель председателя горисполкома; Алексей Брацков, управляющий делами горисполкома; Олеся Тарабуева, заместитель начальника управления экономики – начальник отдела внешнеэкономических связей, предпринимательства и инвестиционной деятельности горисполкома.

Не остались в стороне и представители предприятий и организаций города: Наталья Суна, начальник отдела маркетинга ОАО «Славянка»; Инна Гаманович, начальник коммерческой службы ОАО «Бобруйсктрикотаж»; Ольга Козинец, заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Бобруйский мясокомбинат»; Богдан Химаков, начальник отдела продаж на экспорт ОАО «Красный пищевик»; Валерий Пташиц, директор ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»; Наталья Тимошенко, коммерческий директор ООО «Алмаз-Люкс»; Василий Баранчук, директор ООО «Барро».

Диалог от Рыбинска вели представители администрации городского округа: Андрей Блинков, начальник управления делами администрации городского округа; Илья Мещеряков, руководитель управления экономического развития и инвестиций; Элина Абрамович, начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг, а также 18 представителей организаций, производящих пищевые и текстильные товары.

Прошедший телемост стал одним из шагов к взаимовыгодному сотрудничеству. На встрече со стороны Рыбинска был проявлен интерес к бобруйским товаропроизводителям, стороны обменялись контактами для дальнейшего установления кооперационных связей.

Виктор ЧАБАН, фото автора.