Во время приготовления пищи на жителе Быхова загорелась одежда: мужчина скончался от ожогов. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Сообщение о смерти 68-летнего быховчанина поступило в правоохранительные органы 13 июля утром.

На месте происшествия работала оперативно-следственная группа. "По предварительным данным, 9 июля мужчина готовил на кухне в своем доме. Внезапно огонь с газовой плиты перекинулся на одежду. Пламя на себе мужчина сбил самостоятельно, однако получил сильные ожоги - 44% тела", - рассказали в СК.

Следователи выяснили, что мужчина никому не рассказал о произошедшем. Вчера утром к нему в гости приехали родственники и вызвали пенсионеру скорую помощь. Мужчина от полученных травм скончался в больнице через 2 часа.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр дома погибшего. На кухне обнаружена обгоревшая одежда.

Со слов родственников, в доме был характерный запах газа, так как одна из конфорок плиты была не до конца закрыта.

По данному факту Быховским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.