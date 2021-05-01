Во время майских праздников следует соблюдать масочный режим и физическое дистанцирование – главный государственный санврач РБ

Ситуация по коронавирусной инфекции в Беларуси серьезная, напряженная, но контролируемая. Такое мнение высказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач РБ Александр Тарасенко.

- Поэтому я рекомендую нашим гражданам в период майских праздников и выходных дней прислушаться к рекомендациям Минздрава, - сказал Александр Тарасенко, сообщает Telegram-канал Минздрава.

Он посоветовал ограничить, насколько это возможно, посещение мест массового скопления людей, соблюдать дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты в виде медицинских масок или повязок, респираторов, а также применять средства дезинфекции, в том числе при влажных уборках в домах.

- Но самое главное - чтобы граждане старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания по мере возможности ограничили свое пребывание в местах массового скопления населения, - добавил главный государственный санитарный врач.

Эти рекомендации также касаются переболевших и вакцинированных!

Александр Тарасенко отметил, что в прошлом году религиозным организациям были направлены рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, а в этом году в преддверии Пасхи о них напомнили. В частности, рекомендуется по возможности ограничить количество посетителей религиозных организаций (не более 50% от заполняемости) или организовать аудио-, видеотрансляции богослужений. Посетителям стоит рассказать о соблюдении безопасной социальной дистанции не менее 1-1,5 м и об использовании масок.