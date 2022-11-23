Во главе угла — безопасность

Профилактические мероприятия проходят на территории Ковалевского сельсовета Бобруйского района по предупреждению пожаров в жилом фонде.

Чтобы не допустить огненной беды работники МЧС интенсивно работают с населением в частном секторе. Под прицелом у спасателей граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Ведь чаще всего по вине таких происходят пожары, порой с летальным исходом. Уже на пороге инспекторам попадаются на глаза привычные в таком быту вещи – разбросанные окурки, пустые бутылки. Плюс ко всему есть вопросы и по пожарной безопасности: пожарный извещатель давно спрятанный за черной паутиной, трещины в печи, розетки на скотче. Инструктивной работой тут не обходятся, в ход идут административные протоколы. Спасатели напоминают, что однажды дымящая сигарета может стать последней.

Также работники МЧС посещают многодетные семьи, одиноко проживающих граждан. Специалисты напоминают о соблюдении правил в быту, про необходимость в жилых комнатах установки извещателей, содержании их в исправном состоянии.



