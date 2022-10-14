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Во Франции закрыты четверть автозаправок из-за нехватки топлива

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Во Франции закрыты четверть автозаправок из-за нехватки топлива

Топливный кризис во Франции усугубляется с каждым днем. Уже четверть автозаправок в стране закрыты. 

На тех, что пока работают, теперь дежурят полицейские. Они следят, чтобы водители не превышали ограничения на продажу горючего – 30 литров в один бак.

Причина дефицита – забастовки сотрудников нефтегазовых компаний. Они парализовали часть страны: очереди создали заторы на дорогах. Правительство угрожает силовым решением, но профсоюзы продолжают стачки.

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