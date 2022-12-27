Во Франции врачи начали недельную забастовку

Во Франции с 26 декабря по 2 января проходит забастовка врачей, которые требуют повысить оплату приема пациентов, а также улучшить условия труда, сообщают РИА Новости.

В этом месяце это вторая забастовка медработников. Первая состоялась в начале декабря и охватила все регионы страны.

Организатор забастовок - французская ассоциация "Врачи для завтрашнего дня". Она была создана с целью обратить внимание на нехватку медработников во Франции и тяжелые условия труда. Забастовки также поддержали французские профсоюзы.

Сейчас Франция переживает эпидемии коронавируса, гриппа и бронхиолита. Из-за большого числа пациентов больницы переполнены.