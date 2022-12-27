Во Франции врачи начали недельную забастовку
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Во Франции с 26 декабря по 2 января проходит забастовка врачей, которые требуют повысить оплату приема пациентов, а также улучшить условия труда, сообщают РИА Новости.
В этом месяце это вторая забастовка медработников. Первая состоялась в начале декабря и охватила все регионы страны.
Организатор забастовок - французская ассоциация "Врачи для завтрашнего дня". Она была создана с целью обратить внимание на нехватку медработников во Франции и тяжелые условия труда. Забастовки также поддержали французские профсоюзы.
Сейчас Франция переживает эпидемии коронавируса, гриппа и бронхиолита. Из-за большого числа пациентов больницы переполнены.
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