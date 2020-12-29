Во Дворце искусств в рамках акции «Наши дети» прошла традиционная благотворительная елка

На новогоднее представление были приглашены победители олимпиад, соревнований, конкурсов и отличники учебы из гимназий и школ города.

По доброй традиции с наступающим Новым годом и Рождеством самых талантливых ребят поздравили представители городской власти и депутатского корпуса.

– Дорогие ребята, хочу пожелать вам крепкого здоровья, отличных оценок, слушаться старших, чтобы вы загадывали сказки, которые будут сбываться на протяжении многих лет, – сказал первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома Игорь Кисель.

Мальчишек и девчонок ждал сюрприз – сладкие подарки они обнаружили прямо под своими креслами. Школьники дружно скандировали: «Спасибо» и в долгу не остались. На память Игорь Николаевич получил символ наступающего 2021 года – оригинальную игрушку в виде быка.

После официальной части для ребят был подготовлен еще один подарок – новогодний мюзикл «Свет мой, зеркальце, скажи» по мотивам сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов». Участие в нем приняли актеры образцового музыкального театра «Слуги трёх муз» и образцового ансамбля танца «Чабарок».