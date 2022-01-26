Во Дворце искусств состоялась концертная программа для людей с инвалидностью

25 января 2022 года в выставочном зале ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» прошла концертная программа «Рецепт хорошего настроения» для воспитанников отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания УСЗ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска».

В рамках концертной программы солисты Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцовый театр песни «Шина-най» Арина Андреева, Даниил Синкевич, Таисия Алексеева и Арина Дурандина, солистка народного хора ветеранов труда Вероника Воронцова, солистка Дворца искусств Виктория Гиндина, народный ансамбль танца «Прыгажосць», образцовая хореографическая студия «Бобренок», образцовый хореографический коллектив «Крынічка» составили рецепт хорошего настроения для зрителей с помощью песен и танцев.

Творческие номера подарили присутствующим позитивный настрой и заряд положительных эмоций.