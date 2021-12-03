Во Дворце искусств прошла концертная программа «Мы рядом!»

Каждый год 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Зачастую мало кто задумывается о том, сколько живет людей с инвалидностью и с какими проблемами им приходится сталкиваться.

К Международному дню инвалидов 3 декабря 2021 года сектором по работе среди детей ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» была проведена концертная программа «Мы рядом!» для воспитанников ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Бобруйска».

Свой позитивный заряд энергии и яркие эмоции гостям концертной программы подарили коллективы художественного творчества ГУК

«Дворец искусств г. Бобруйска»: солисты вокальной студии «Star Kids» Ксения Александрова, Карина Ридевская, Юлия Толкачева и Артем Азаренок, а также солистка любительского объединения «Эйфория» Алиса Вересова.

Концертная программа прошла в дружеской и теплой атмосфере, лица зрителей светились улыбками от выступлений участников.

Дворец искусств в этот особенный день желает мужественным и сильным людям здоровья, уверенности в себе, храбрости, счастья, удачи, быть востребованными и очень нужными в нашем обществе.

Культорганизатор сектора по работе среди детей ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» Наталья Давидович

Фото Ольга Павколас