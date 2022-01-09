Во Дворце искусств прошел Рождественский праздник. Торжество посетил губернатор Анатолий Исаченко

9 января во Дворце искусств прошел большой Рождественкой праздник. Его программа включила в себя выступление учащихся ДШИ№2 им. В. Оловникова, выставку-продажу продукции приходов Бобруйской епархии, экспозицию городской библиотеки им. Евфросиньи Полоцкой и музыкальный спектакль «Платочек Святой Евфросиньи».

Организаторы праздничного представления – Бобруйская епархия и отдел культуры Бобруйского горисполкома. В спектакле приняли участие: мужской хор «Всехсвятский» – лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно, заслуженный любительский коллектив фольк-шоу-балет «Альянс».

На представлении присутствовал почетный гость – председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко.

– Дорогие друзья, с Рождеством и Колядами! Пусть в этот светлый праздник Ваши дома будут наполнены теплом, близкие люди всегда здоровы, а сердца наполняются миром и добром, – поздравил Анатолий Михайлович.