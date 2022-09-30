«Листая школьные страницы». Праздничный концерт ко Дню учителя прошел в Бобруйске

Улыбки, поздравления и чудесное настроение царили во Дворце искусств во время праздничного концерта «Листая школьные страницы», посвященного Дню учителя. В уютном зале руководители учреждений образования, учителя и воспитатели, ветераны педагогического труда. Среди почетных гостей, которые пришли сказать слова благодарности и вручить заслуженные награды бобруйским педагогам, председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов, заместитель председателя горисполкома Виктория Омелюсик, главы администраций Ленинского и Первомайского районов Андрей Дубинчик и Виталий Власевич, начальник управления по образованию горисполкома Елена Лисица, начальники отделов по образованию районов Алла Колесниченко и Лилия Тарасевич, председатель городской организации профсоюза работников образования и науки Руслана Кравцова.

– День учителя – всегда большой праздник, потому что труд ваш очень важен для общества и для каждой отдельной семьи, для каждого бобруйчанина. Более 3,5 тысяч педагогических работников Бобруйска – слаженный и дружный коллектив профессионалов, которые создают потенциал для развития нашего города и для воспитания подрастающего поколения. Особые слова благодарности, конечно же, ветеранам педагогического труда. За ваш труд, за вашу мудрость, за то, что вы сегодня в строю и помогаете молодому поколению педагогов приобретать навыки и знания, – обратился к собравшимся Михаил Желудов. – В Бобруйске уделяется большое внимание системе образования. За последнее время построено 2 новые школы и 2 новых дошкольных учреждения, планируется строительство дошкольного учреждения в микрорайоне Киселевичи. Мир меняется в сторону развития, интеллектуального совершенствования. И сегодня очень востребованы знания, которые дают наши педагоги. Бобруйчане гордятся вашим трудом. Поступления наших учеников в высшие учебные заведения, результаты олимпиад показывают, что система образования Бобруйска на должном уровне. Примите слова благодарности за ваш каждодневный труд по воспитанию и обучению подрастающего поколения. Крепкого вам здоровья, благополучия, удачи, творческих успехов в воспитании молодежи. С Днем учителя!

– Жизнь всегда предъявляла большие требования к учителю. Меняется школьная программа, подходы, родители, дети, но есть всегда одна личность, вокруг которой все это крутится, – это учитель. Именно в вас сохраняется все то, что вы несете дальше своим ученикам: человеческая мудрость, доброта, терпение и невероятная любовь ко всему, что вы делаете. Хочется пожелать, чтобы у вас все было в порядке в журналах, тетрадях и самое главное дома. Чтобы вас ценили, любили, чтобы понимали, что ваш труд очень дорогой, и оценить его наверно можно не сразу, а спустя некоторое время. Улыбайтесь чаще, любите себя в профессии. С праздником! – поздравила педагогов Виктория Омелюсик.

– Желаю вам безоблачного настроения круглый год, искренней радости и гордости за достижения и успехи ваших учеников. Пусть в ваших семьях всегда царят счастье и любовь! Здоровья вам достатка и всех земных благ! – присоединилась с теплыми пожеланиями Елена Лисица.

Гости поднимались на сцену с замечательными словами поздравлений и признательности, каждому хотелось выразить душевную благодарность уважаемым педагогам. За многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения учителям, воспитателям, руководителям, педагогам дополнительного образования торжественно вручали Почетные грамоты.

– С утра нас поздравляли в школе наши ученики и их родители. Сейчас прекрасный праздничный концерт, поэтому все мы довольные, счастливые, в приподнятом настроении. Я очень признательна за награду, за такую высокую честь. Думаю, это будет стимулировать к дальнейшей плодотворной работе, – поделилась эмоциями учитель русского языка и литературы гимназии №2 Ольга Наркевич, которую отметили грамотой Министерства образования Республики Беларусь. – Хочу поздравить всех учителей Бобруйска, умных, талантливых, креативных, которые несут разумное, доброе, вечное. Терпения вам, любви и удачи!

Трогательный момент праздничного мероприятия – цветы для ветеранов от молодого поколения. А на экране листают фотографии из старого школьного альбома, дорогие сердцу учителей прошлых лет.

Творческие коллективы «Кукушечка», «Василек», «Жемчужинка», «Солнышко», «Перспектива», «Гармония» подарили педагогам красивый концерт с искрящимися позитивом выступлениями.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.