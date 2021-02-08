Во “Дворце искусств” прошел мастер-класс по ткачеству поясов

В преддверии Международного дня родного языка, ежегодно отмечаемого в Беларуси 21 февраля, на занятии кружка декоративно-прикладного искусства «Ткачество» отдела художественного творчества ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» прошел мастер-класс по ткачеству поясов на бердышках. 5 февраля 2021 года своими навыками поделилась с присутствующими мастер Людмила Крылова – по образованию учитель белорусского языка и литературы, а по призванию – любитель и исследователь народной культуры. Она, в свою очередь, научилась плести пояса три года назад, посещая студию по пошиву народной одежды «Традыцыйны строй», которую вела во Дворце искусств член студенческого этнографического общества Юлия Литвинова. Также несколько лет Людмила Владимировна посещает занятия руководителя кружка декоративно-прикладного искусства «Ткачество» Ольги Евгеньевны Шавель, на которых есть уникальная возможность научиться работать на ткацком станке.

Во время занятия Людмила Владимировна показала приемы технологии создания поясов на бердышках. Ткачество поясов на бердышках – один из трех основных традиционных способов создания обязательного атрибута национального костюма белорусов. Наравне с ткачеством на дощечках и полотняным переплетением способ изготовления поясов на бердышках был самым распространенным на Могилевщине. Еще в 1912 году известный этнограф Е. Р. Романов в своем труде «Белорусский сборник» писал: «Вместо кушака белорусы носят самодельные пояса, которые бывают разной ширины и различного узора. Изготовляются пояса или простым плетением – из суконных, окрашенных в разные цвета ниток, или ткутся при помощи небольших бердечек или дощечек, дающих несколько иной против плетения узор и большую плотность».

Во время занятия практические навыки мастер объясняла, опираясь на материалы научно-практической конференции «Традыцыйны нацыянальны касцюм Магілёўшчыны. Гісторыя и сучаснасць», которая проходила в Могилеве в 2008 году. В частности, приводились в пример данные из доклада П. А. Богдан «Традыцыйныя паясы Магілёўшчыны».

В ходе мастер-класса присутствующие освоили основные этапы создания тканого изделия: наматывание необходимого количества нитей, заправка их в отверстия бердо, приемы переплетения, подбор ниток, цветовой гаммы и другое.