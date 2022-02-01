Во Дворце искусств прошел кастинг городской конкурсной шоу-программы «Мисс и Мистер школа — 2022»

29 января 2022 года во Дворце искусств был проведен кастинг городской конкурсной шоу-программы «Мисс и Мистер школа – 2022» среди учащихся учреждений общего среднего образования города Бобруйска.

Учащиеся 7-11-х классов представили себя в двух заданиях – визитная карточка и творческий номер. В качестве жюри выступили: Ефремова Татьяна Леонидовна – заместитель директора по основной деятельности ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска», Павколас Ольга Игоревна – заведующий сектором по работе с детьми ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска», Юшкевич Елизавета Александровна – руководитель образцового музыкального театра «Слуги трех муз», Михневич Ирина Олеговна – руководитель студии современного танца «Expression», Доложевская Дарина Эдуардовна – руководитель вокальной студии «Star Kids» Дворца искусств.

В следующий этап конкурса прошли следующие участники: Титова Валерия (ГУО «Средняя школа №35 г. Бобруйска»), Шкутко Александра (ГУО «Средняя школа №3 г. Бобруйска»), Башмаков Сергей (ГУО «Средняя школа №18 г. Бобруйска»), Скороходова Дарья (ГУО «Средняя школа №19 г. Бобруйска»), Толкачёва Юлия (ГУО «Средняя школа №24 г. Бобруйска»), Яковенко Никита (ГУО «Средняя школа №19 г. Бобруйска»), Шумилова Мария (ГУО «Средняя школа №21 г. Бобруйска»), Калиновская Александра (ГУО «Средняя школа №20 г. Бобруйска»), Рудой Павел (ГУО «Средняя школа №30 г. Бобруйска»), Соломенцева Агата (ГУО «Средняя школа №30 г. Бобруйска»), Митченкова Виктория (ГУО «Средняя школа №28 г. Бобруйска»), Агапова Арина (ГУО «Средняя школа №32 г. Бобруйска»), Иванов Валерий (ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска»), Силкина Александра (ГУО «Средняя школа №19 г. Бобруйска»), Забело Тимофей (ГУО «Средняя школа №32 г. Бобруйска»).

Впереди ребят ждет много плодотворной и творческой работы, а также отборочный тур, который состоится в феврале 2022 года, в ходе него будут выбраны участники, которые пройдут в третий этап – финал конкурса, он состоится 9 апреля 2022 года.

Заведующий сектором по работе с детьми ГУК «Дворец искусств г. Бобруйск» Ольга Павколас

Фото Анны Алимовой