Во Дворце искусств проходит выставка живописных полотен «Размышления» Виталия Вераса

В ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» в рамках сменной экспозиции творчества «Атмосфера» с 26 января 2021 года открыта персональная выставка молодого самодеятельного художника Виталия Вераса «Размышления».

Увлечение рисованием возникло у Виталия ещё в раннем детстве. А в 9 лет он поступил в художественную школу г. Бобруйска. Оказавшись в противоречивом мире искусства с множеством стилей и направлений, наполненном как успехом, так и разочарованиями, художник ищет свой путь, почерк, наиболее выразительный для своего зрителя.

Наиболее плодотворным оказался творческий процесс во время путешествия Виталия в Израиль.

Музыка разнообразных стилей и жанров, общение с близкими людьми вдохновляют на создание новых произведений.

Кроме живописных полотен автор работает над комиксами, графическими портретами, музыкальными афишами. Активно использует графитный карандаш, цветные карандаши. Творчеством занимается ежедневно по 8 часов.

Экспозиция «Размышления» – в некотором роде подведение итога творческих изысканий, наблюдений, философских рассуждений небольшого временного отрезка. Это не первая выставка автора с ярким индивидуальным почерком.

На выставке представлено 16 живописных полотен, выполненных в различных жанрах.