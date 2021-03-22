Во Дворце искусств подвели итоги конкурса афганской песни и поэзии

18 марта 2021 года на сцене ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» состоялось награждение победителей и участников конкурса афганской песни и поэзии «О той войне и в песнях, и в стихах…», посвященного 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Организаторами и учредителями конкурса выступили государственное учреждение культуры «Дворец искусств г. Бобруйска», Бобруйская городская организация общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» и общественная организация «Союз десантников Могилевской области».

Конкурс прошел в дистанционной форме. Участниками мероприятия стали коллективы художественного творчества и самодеятельные исполнители по возрастным категориям: 16-25 лет, 26 и старше лет. Конкурсанты представили видеофайлы своих творческих номеров.

В ходе награждения в адрес конкурсантов прозвучали слова благодарности и поздравления от директора государственного учреждения культуры «Дворец искусств г. Бобруйска» Инны Анатольевны Новиковой и председателя Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Сергея Ивановича Языкова.

В номинации «Художественное слово» (возрастная категория 26 и старше лет) дипломом лауреата I степени награждена Ксения Владимировна Павлова (ГУО «Средняя школа № 34 г. Бобруйска»).

В номинации «Сольное пение» (возрастная категория 26 и старше лет) дипломами лауреатов I степени награждены Владислав Иванович Осадчий, участник клуба патриотической песни «Маргеловцы» ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска», и Владимир Ковалев (Минская область, Солигорский район, д. Чижевичи).

В номинации «Сольное пение» (возрастная категория 16-25 лет) дипломом лауреата I степени награжден Дмитрий Владимирович Потапенко, учащийся филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж».

В номинации «Ансамблевое пение» (возрастная категория 26 и старше лет) дипломом лауреата II степени награждены Юрий Иванович Пономарчук и Владислав Иванович Осадчий, участники клуба патриотической песни «Маргеловцы» ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска».

В номинации «Ансамблевое пение» (возрастная категория 16-25 лет) дипломом лауреата I степени награжден Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовая эстрадная студия «Росы» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска».

В номинации «Авторская песня» (гитара) (возрастная категория 26 и старше лет) награждены дипломами лауреатов I степени Владимир Владимирович Житнов, участник клуба патриотической песни «Маргеловцы» ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска», и Владимир Борисович Толок, автор-исполнитель.

Дипломом участника награждены участники клуба патриотической песни «Маргеловцы» ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» Юрий Иванович Пономарчук, Владислав Иванович Осадчий и Валентина Викторовна Осадчая.