Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Филиал «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» выполнит работы по технологическому присоединению электроустановок в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь №397 от 06.08.2014 и Постановления Совета Министров №1031 от 31.10.2014.

Действие Указа распространяется на электроустановки объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мощностью до 250кВА (230 кВт) напряжением 0,4-10кВ, технологическое присоединение которых осуществляется при:

подключении вводно-распределительных устройств вновь вводимых в эксплуатацию электроустановок;

увеличении разрешенной к использованию мощности ранее присоединенных электроустановок;

изменении схемы внешнего электроснабжения электроустановок, в том числе категории по надежности электроснабжения электроустановок и точек подключения вводно-распределительных устройств электроустановок.

Для выполнения этих работ необходимо направить в адрес БЭС заявление на технологическое присоединение электроустановок с приложением к нему необходимых документов. Типовая форма заявления Вам может быть предоставлена в районе электрических сетей или в Сервисно-расчетном центре филиала «Бобруйские электрические сети». Плата за технологическое присоединение формируется в соответствии с мероприятиями, предусмотренными техническими условиями и договором и включающими, в частности, выполнение изыскательских работ, разработку проектной документации, выполнение работ по строительству (установке) или реконструкции трансформаторной подстанции и (или) реконструкции иного оборудования для приема и распределения электроэнергии.

Результатом технологического присоединения становится подача напряжения на вводное устройство заказчика и передача на баланс энергоснабжающей организации инженерной инфраструктуры заказчика, построенных при осуществлении технологического присоединения, оформление регистрации которых осуществляется за счёт средств энергоснабжающей организацией.

Подать заявление и ознакомиться с перечнем необходимых документов можно в Сервисно-расчетном центре, расположенном по адресу г. Бобруйск, ул. Минска, д.96, время работы: в рабочие дни с 8-00 до 20-00 (без обеденного перерыва), в субботу с 9-00 до 17-00 (без обеденного перерыва). Воскресенье – выходной. Контактные телефоны:78-82-47;78-82-50;78-82-51.Сайт.

Татьяна Тимошенко, начальник Сервисно-Расчетного центра филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго».