Вниманию субъектов хозяйствования, использующих кассовые суммирующие аппараты «Туссон»

В целях урегулирования вопросов, связанных со сбоем в работе программного обеспечения кассового оборудования, заявителем которого в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, является ООО «Туссон», Министерство по налогам и сборам информирует, что субъектам торговли, использующим кассовое оборудование ООО «Туссон», разрешается:

использовать кассовое оборудование ООО «Туссон»:

- с откорректированным программным обеспечением – до проведения экспертизы кассового оборудования ООО «Туссон» на соответствие требованиям стандартов серии СТБ 1364;

- с неоткорректированным программным обеспечением – до 1 февраля 2023 г.;

- без установленных средств контроля – до 1 марта 2023 г.;

использовать до 1 февраля 2023 г. в торговых объектах с торговой площадью 200 квадратных метров и более кассовое оборудование, не обеспечивающее дифференцированный учет данных о реализуемых товарах и не формирующее в платежном документе наименование товара; перемещать кассовое оборудование между торговыми объектами субъекта торговли и использовать его при условии представления не позднее 1 февраля 2023 г. в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» заявки для внесения в систему контроля кассового оборудования сведений об изменении места его установки и использования.

Справочно

Под кассовым оборудованием ООО «Туссон» понимается следующее кассовое оборудование:

- POS-система с фискальным регистратором «TFP-115», версия программного обеспечения 6.10.01 (позиция в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь (далее – Государственный реестр), 2.4.46);

- POS-система с фискальным регистратором «TFP-116», версия программного обеспечения 6.10.01 (позиция в Государственном реестре 2.4.47);

- POS-система с фискальным регистратором «TFP-118», версия программного обеспечения 6.10.01 (позиция в Государственном реестре 2.4.52).

- В случае выявления проблем, связанных с функционированием кассового оборудования ООО «Туссон», субъектам хозяйствования необходимо в незамедлительном порядке обратиться в ООО «Туссон» либо центр технического обслуживания, с которым заключен договор на их техническое обслуживание и ремонт, с изложением проблемы и подать заявку (зафиксировав дату и номер заявки) на ее устранение, - пояснили в пресс-центре инспекции МНС по могилевской области. - В случае, если проблема функционирования кассового оборудования не будет решена до 13 января, субъектам торговли необходимо информировать МНС путем обращения в контакт-центр по телефону (8-017) 229-79-79 или 189.

По материалам mogilevnews.by.