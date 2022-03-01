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Вниманию субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 200 кв. метров и более

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Вниманию субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 200 кв. метров и более

С 10 апреля 2022 г. вводится обязанность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 200 квадратных метров и более (за исключением объектов потребительской кооперации, расположенных на территории сельской местности), использовать кассовое оборудование, обеспечивающие дифференцированный учет данных о товарах с использованием системы автоматической идентификации ГС1 Беларуси.

Данная норма установлена постановлением Совета Министров и Национального банка от 07.04.2021 № 203/4 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16».

Использование кассового оборудования, которое не обеспечивает дифференцированный учет, не допускается. Ответственность за нарушение порядка использования кассового оборудования предусмотрена частью первой статьи 13.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа в размере:

до 50 базовых величин;

на индивидуального предпринимателя – до 100 базовых величин;

на юридическое лицо – до 200 базовых величин.

Дифференцированный учет – автоматизированный учет, предусматривающий наличие у субъекта хозяйствования информации о наименовании, количестве и стоимости предлагаемых к реализации товаров и реализуемых товарах в торговых объектах.

Дифференцированный учет данных о товарах, подлежащих товарной нумерации и штриховому кодированию, осуществляется с использованием системы автоматической идентификации ГС1 Беларуси.

Пресс-центр инспекции МНС
Республики Беларусь
по Могилевской области

 

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