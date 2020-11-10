Вниманию пассажиров маршрута №18Б!

С 10.11.2020 в тестовом режиме движение автобуса маршрута № 18Б «ул. Дзержинского – Микрорайон № 6» при выполнении рейса отправлением от о.п. «ул. Дзержинского» в 19.35 будет осуществляться до о.п. «Приберезинская». Отправление автобуса в 20.30 будет выполняться от о.п. «Приберезинская» (ранее – от о.п. «Микрорайон № 6»)».
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