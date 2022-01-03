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Вниманию граждан! Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома информирует

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Вниманию граждан! Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома информирует

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома информирует, что с 00.00 понедельника 3 января 2022 г. до 00.00 вторника 4 января 2022 г. по техническим причинам все услуги службы занятости (в том числе административные процедуры) предоставляться не будут.

БОБРУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

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