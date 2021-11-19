Внимание! Вводится новое расписание движения автобусов по маршрутам 18 и 18а

С 1 декабря 2021г. вводится в действие новое расписание движения автобусов по маршрутам:

№18 «микрорайон №6 – машиностроительный завод» и

№18а «приберезинская – машиностроительный завод»

по рабочим дням недели, отправлением:

Маршрут №18:

Микрорайон №6

6-14 6-42 7-10 7-40 8-06 8-34 9-02 14-15 15-13 15-49 16-07 16-49

17-29 17-49 18-29 19-05 20-50 21-56 00-18

Центральная больница – Машиностроительный завод

5-50 6-04 6-33 7-01 7-29 7-59 8-25 8-53 9-21 14-33 15-31 16-08 16-26 17-08 17-48 18-08 18-48 19-23 21-09 22-14 00-33

Орловского – Машиностроительный завод

6-08 6-22 6-52 7-21 7-49 8-19 8-44 9-12 9-40 14-52 15-10** 15-50

16-27 16-46 17-28 18-08 18-28 19-08 19-42 21-29 22-35 00-50

Машиностроительный завод

6-20 6-46-до тепличного к-та 7-17 7-45 8-13 8-54* 9-22* 9-50*

15-02 15-20 16-02 16-40 17-00 17-40 18-18 19-18* 19-50* 20-00 21-06 21-40 01-02*

Орловского – Микрорайон №6

5-25 5-37 5-39 6-01 6-28 6-54-до тепличного к-та 7-25 7-53 8-21 13-38 14-36 15-10 15-28 16-10 16-48 17-08 17-48 18-26 20-08 21-14 21-48

Центральная больница – Микрорайон №6

5-54 6-20 6-47 7-13-до Тепличного к-та 7-45 8-13 8-40 13-57 14-55 15-29 15-47 16-30 17-08 17-28 18-08 18-45 20-26 21-32 22-06

Маршрут №18а

Приберезинская

6-01 6-28 6-56 7-24 7-52 8-20 8-48 9-18 14-53 15-33 17-09 18-09 18-48 19-25 21-23 23-36 00-55*

18б – 22-59 до ул. Дзержинского

Центральная больница – Машиностроительный завод

6-20 6-47 7-15 7-43 8-11 8-39 9-07 9-37 15-11 15-52 17-28 18-28 19-07 19-44 21-41 23-54 01-10*

Орловского – Машиностроительный завод

5-29** 5-57** 6-38 7-07 7-35 8-03 8-31 8-58 9-26 9-56 14-00** 14-34** 15-30 16-12 17-48 18-48 19-27 20-02 22-02 00-15

Машиностроительный завод

5-39 6-07 6-34 7-31 7-59 8-29 8-41* 9-08* 9-36* 10-06* 14-08 14-44 15-40 16-22 17-20 17-59 18-38 20-33 22-13 22-46 00-24*

Орловского – Приберезинская

5-27 5-47 6-15 6-42 7-39 8-07 8-37 14-16 14-52 15-48 16-30 17-28 18-07 18-46 20-41 22-21 22-54

Центральная больница – Приберезинская

5-44 6-06 6-34 7-02 7-59 8-27 8-56 14-35 15-12 16-08 16-50 17-48 18-27 19-05 20-59 22-39 23-12

* - автобус следует до автопарка

** - автобус следует из автопарка

5-25 5-39 - от о.п. «ул. Орловского» автобус следует по ул. Орджоникидзе, Гоголя, Гагарина до о.п «Микрорайон «Западный»

18 доп. Микрорайон «Западный» 5.43 5.57

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