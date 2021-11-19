Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Город

Внимание! Вводится новое расписание движения автобусов по маршрутам 18 и 18а

45 0

Внимание! Вводится новое расписание движения автобусов по маршрутам 18 и 18а

С 1 декабря 2021г. вводится в действие новое расписание движения автобусов по маршрутам:

№18 «микрорайон №6 – машиностроительный завод» и

№18а «приберезинская – машиностроительный завод»

по рабочим дням недели, отправлением:

Маршрут №18:

Микрорайон №6

6-14   6-42   7-10   7-40   8-06   8-34   9-02   14-15   15-13   15-49   16-07  16-49

17-29   17-49   18-29   19-05   20-50   21-56   00-18 

Центральная больница – Машиностроительный завод

5-50   6-04   6-33   7-01   7-29   7-59   8-25   8-53   9-21   14-33   15-31  16-08  16-26   17-08   17-48   18-08   18-48   19-23   21-09   22-14   00-33

 Орловского – Машиностроительный завод

6-08   6-22   6-52   7-21   7-49   8-19   8-44   9-12   9-40   14-52   15-10**  15-50 

16-27  16-46   17-28   18-08   18-28   19-08   19-42   21-29   22-35   00-50

 Машиностроительный завод

6-20   6-46-до тепличного к-та  7-17   7-45   8-13   8-54*   9-22*   9-50*  

15-02   15-20   16-02   16-40   17-00   17-40   18-18   19-18*  19-50*   20-00   21-06   21-40   01-02*

Орловского – Микрорайон №6

5-25  5-37  5-39  6-01  6-28  6-54-до тепличного к-та 7-25  7-53  8-21  13-38  14-36  15-10  15-28  16-10  16-48  17-08  17-48  18-26  20-08  21-14  21-48 

Центральная больница – Микрорайон №6

5-54  6-20  6-47  7-13-до Тепличного к-та  7-45  8-13  8-40  13-57  14-55   15-29 15-47  16-30  17-08  17-28  18-08  18-45  20-26  21-32  22-06 

Маршрут №18а

Приберезинская

6-01  6-28  6-56  7-24  7-52  8-20  8-48  9-18   14-53  15-33    17-09  18-09  18-48  19-25  21-23  23-36  00-55*

18б – 22-59 до ул. Дзержинского

Центральная больница – Машиностроительный завод

6-20  6-47  7-15  7-43  8-11  8-39  9-07  9-37  15-11  15-52  17-28  18-28  19-07  19-44  21-41  23-54  01-10*

Орловского – Машиностроительный завод

5-29**  5-57**  6-38  7-07  7-35  8-03  8-31  8-58  9-26  9-56  14-00**  14-34**  15-30  16-12  17-48  18-48  19-27  20-02  22-02  00-15

Машиностроительный завод

5-39  6-07  6-34  7-31  7-59  8-29  8-41*  9-08*  9-36*  10-06* 14-08  14-44    15-40  16-22  17-20  17-59   18-38  20-33  22-13  22-46  00-24*

Орловского – Приберезинская

5-27  5-47  6-15  6-42  7-39  8-07  8-37  14-16  14-52  15-48  16-30  17-28  18-07    18-46  20-41  22-21  22-54

Центральная больница – Приберезинская

5-44  6-06  6-34  7-02  7-59  8-27  8-56  14-35  15-12  16-08  16-50  17-48       18-27  19-05  20-59  22-39  23-12 

 * - автобус следует до автопарка

** - автобус следует из автопарка

5-25  5-39 - от о.п. «ул. Орловского» автобус следует по ул. Орджоникидзе, Гоголя,  Гагарина до о.п «Микрорайон «Западный»

18 доп. Микрорайон «Западный»    5.43  5.57

Подписывайтесь на нас в TelegramВКонтактеInstagram и Одноклассниках!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »