Внимание «Водная амнистия»!

Уважаемые граждане! У Вас есть уникальная возможность до 30 ноября 2022 года обратиться на наше предприятие в следующих случаях:

Ваше домовладение подключено к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения самовольно. Самовольное присоединение к системам водоснабжения находящимся на праве Вашей собственности до прибора учёта. При неуверенности 100% учёта воды прибором, установленным в Вашем домовладении.

При обращении на наше предприятие по данным вопросам мера ответственности к вам применяться не будет. Водоснабжение будет оформлено в установленном порядке, организован учёт водоснабжения, заключен договор.

Данная «Водная амнистия» действует до 30 ноября 2022 года.

В случае выявления данных фактов работниками нашего предприятия - мера ответственности возмещения убытков составляет – 1236,51 руб.

Пожалуйста – экономьте свои деньги.

Вы можете лично обратиться в нашу организацию по адресу: Бобруйск, ул. Урицкого д. 2.

- или телефону: 72-10-66