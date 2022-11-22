Внимание, водители! Убирайте автомобили на время уборки улиц от снега!
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Фотографии: Виктор Чабан
Обилие снежных осадков, выпавших сегодня, доставляет неудобства участникам дорожного движения. Коммунальные службы вывели на улицы города спецтехнику для расчистки городских улиц.
Убедительная просьба автовладельцам не оставлять свои транспортные средства на обочинах проезжей части на длительное время, чтобы не создавать помехи для снегоуборочной техники.
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