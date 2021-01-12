Внимание, тюбинги. Как уберечь детей от беды?

В минувшие снежные выходные дети расчехлили санки, тюбинги и ледянки, взрослые смазали лыжи. Не обошлось без происшествий.

В Минске водитель такси, по предварительной информации, наехал на ребенка, который спускался с горки на санках-ледянках. Как рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП случилось на улице Таежной. 21-летний водитель Renault ехал по дворовому проезду. В это время местные жители катались на снежной горке, примыкающей к проезжей части. Среди них был и четырехлетний мальчик с дедушкой. Малыш, спустившись с горки, врезался в заднее колесо проезжавшего в этот момент Renault. По словам водителя, он даже не ощутил удар, ему об этом сообщили очевидцы. Молодой человек тут же остановил авто. Ребенка госпитализировали, предварительно у него диагностировали черепно-мозговую травму легкой степени. Как рассказали в ГАИ, сейчас он чувствует себя удовлетворительно. По факту ДТП проводится проверка.

Настоящая трагедия, в которой фигурируют все те же ледянки, случилась в Пуховичах. В воскресенье вечером в милицию обратилась жительница поселка Дружный, которая сообщила о пропаже десятилетнего сына. Милиционеры тут же выбыли на поиски. Выяснилось, что днем он ушел кататься с горки в лесу в соседнем поселке Свислочь вместе с 14-летней подружкой. Она вернулась домой, а мальчик нет. Родители забили тревогу, отец начал поиски. В тот же вечер спасателями в неэксплуатируемом очистном колодце наверху горки после откачки воды было обнаружено тело ребенка. Там же была его шапочка, а рядом с колодцем находились куртка и пластиковая ледянка. Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области, рассказала, что по факту гибели ребенка Пуховичский РОСК проводит проверку: «Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза». Следователям предстоит выяснить, зачем мальчик решил спуститься в колодец и случайно ли это произошло.

Сергей Янковский, начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики МВД, говорит, что, кроме указанных выше фактов, имели место также и утопления детей при выходе на лед. По его словам, местные власти, чтобы не допустить подобных ЧП, должны руководствоваться Планом мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев и травмирование несовершеннолетних в зимний период при катании с гор. В позапрошлом году он был утвержден Советом Министров. «Но основное в этом вопросе, безусловно, сознательность самих граждан. Родители должны понимать, какую опасность представляет, к примеру, скатывание с горки в сторону проезжей части», — Янковский напомнил, что детям нельзя выходить на лед, а катаясь на санках с горы, нужно внимательно относиться к препятствиям, которые могут возникнуть на пути движения тюбинга. Кроме того, немаловажно предусмотреть управляемый и контролируемый спуск и подъем на горку. Нельзя подниматься навстречу тем, кто с нее скатывается, ведь неуправляемый тюбинг может навредить не только ребенку, но и взрослому.