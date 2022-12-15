Внимание, сложные погодные условия!
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Сегодня на большей части страны идет снег, местами метель, на дорогах снежная каша, переметы, гололедица.
Водителям в сложных погодных условиях стоит выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость, держать дистанцию и соблюдать боковой интервал. С особым вниманием следует проезжать пешеходные переходы и перекрестки. Избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов.
На дорогах работает техника по уборке снега и обработке проезжей части песчано-соляной смесью. Запрещается опережать снегоуборочную технику!
Пешеходам следует проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части, учитывать, что тормозной и остановочный путь авто на скользкой дороге значительно увеличиваются.
Будьте внимательны и осторожны!
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