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Внимание, сложные погодные условия!

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Внимание, сложные погодные условия!

Сегодня на большей части страны идет снег, местами метель, на дорогах снежная каша, переметы, гололедица.

Водителям в сложных погодных условиях стоит выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость, держать дистанцию и соблюдать боковой интервал. С особым вниманием следует проезжать пешеходные переходы и перекрестки. Избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов.

На дорогах работает техника по уборке снега и обработке проезжей части песчано-соляной смесью. Запрещается опережать снегоуборочную технику!

Пешеходам следует проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части, учитывать, что тормозной и остановочный путь авто на скользкой дороге значительно увеличиваются.

Будьте внимательны и осторожны!

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