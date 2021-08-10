Внимание, розыск! УВД Бобруйского горисполкома устанавливает местонахождение обвиняемого гражданина

Управлением внутренних дел Бобруйского горисполкома устанавливается местонахождение гражданина Козаченко Вячеслава Владимировича, 1985 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 (разбой) УК Республики Беларусь.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, волос черный, на лице щетина. Был одет: черная майка с горизонтальными полосами черного и бежевого цветов, длинные шорты коричневого цвета, черные сланцы.

При получении какой-либо информации о местонахождении Козаченко В.В. просьба сообщить по адресу: 213800, Могилевская область, г. Бобруйск ул. Минская д.130-А. по телефонам: т.8-0225-776184, 80225-779801, 8029-6076528, 8029-6390916, либо по телефону 102. Анонимность и вознаграждение гарантируется.

По состоянию на 14:44 местонахождение обвиняемого гражданина установлено.