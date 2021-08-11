Внимание, ремонтные работы: в центре Бобруйска возможны перебои электричества
103 0
Возможны перебои в подаче электроснабжения в центральной части города Бобруйска 15 августа с 03.00 до 20.00 в связи с проведением ремонтных работ филиалом РУП Могилевэнерго «Бобруйские электрические сети».
Читайте
также
также
-
Внимание, ремонтные работы: в центре Бобруйска возможны перебои электричества
-
О доступности, ассортименте и качестве детских товаров можно сообщить на «горячую линию» КГК 11 августа
-
На предприятиях ЖКХ Бобруйска пройдет прямая телефонная линия
-
На углу улицы Интернациональной – Октябрьской произошло ДТП. Движение временно перекрыто (фото и видео)
-
Бобруйчан выслушают в субботу
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости