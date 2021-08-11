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Внимание, ремонтные работы: в центре Бобруйска возможны перебои электричества

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Внимание, ремонтные работы: в центре Бобруйска возможны перебои электричества

Возможны перебои в подаче электроснабжения в центральной части города Бобруйска 15 августа с 03.00 до 20.00 в связи с проведением ремонтных работ филиалом РУП Могилевэнерго «Бобруйские электрические сети».

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