Внимание! Разыскивается без вести пропавшая бобруйчанка Татьяна Терешко
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УВД Бобруйского горисполкома разыскивается без вести пропавшая Терешко Татьяна Евремовна, 21.05.1971 года рождения, уроженка и жительница г. Бобруйска, которая 06.01.2022 ушла из своего дома по пер. Резервному в неизвестном направлении.
Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волосы окрашены в красный тон, глаза зеленые.
Особые приметы: внизу живота послеоперационный шрам на аппендиците.
Была одета: шапка вязанная серого цвета, дубленка черного цвета, свитер вязанный красного цвета, сапоги осенние на каблуке черного цвета.
Всем, кому известны какие-либо сведения, убедительно просим вас сообщить по телефонам: 80225 782845, 80225 776184, 8029 6076528, или 102.
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