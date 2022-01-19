Внимание! Разыскивается без вести пропавшая бобруйчанка Татьяна Терешко

УВД Бобруйского горисполкома разыскивается без вести пропавшая Терешко Татьяна Евремовна, 21.05.1971 года рождения, уроженка и жительница г. Бобруйска, которая 06.01.2022 ушла из своего дома по пер. Резервному в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волосы окрашены в красный тон, глаза зеленые.

Особые приметы: внизу живота послеоперационный шрам на аппендиците.

Была одета: шапка вязанная серого цвета, дубленка черного цвета, свитер вязанный красного цвета, сапоги осенние на каблуке черного цвета.

Всем, кому известны какие-либо сведения, убедительно просим вас сообщить по телефонам: 80225 782845, 80225 776184, 8029 6076528, или 102.

УВД Могилевского облисполкома