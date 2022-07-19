Внимание! Работают мобильные датчики контроля скорости!

20 июля

с 6.00 до 15:00 - г. Могилёв, ул. Королева, дом 19, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г. Могилев, пр-т Димитрова, в районе дома 45, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 9:00 до 18:00 - а/д Р-43 ( Глуша Бобруйский) (км 261+100), скоростные ограничения 50 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Могилевский район) (км 17+900), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г. Могилёв, ул. Космонавтов, в районе дома 47, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - а/д М-4 (Могилёвский район) (км 186+400(на Могилев)) (км 186+650(на Минск)), скоростные ограничения 60 км/ч.

ОАиП ГАИ УВД